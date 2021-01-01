Тюменцам сделают перерасчет за отопление

Фото: портал "Тюмень - наш дом" Фото: портал "Тюмень - наш дом"

При отключениях отопления тюменцы могут вернуть часть средств, сделав перерасчет. Об этом рассказала начальник отдела продаж Единой теплоснабжающей организации в городе Тюмени (УСТЭК) Наталья Соловьева.

Если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета, он покажет реальный объем тепловой энергии. Если в доме его нет, перерасчет можно сделать на основании акта проверки качества услуг, который должен подписать сотрудник абонентской службы АО "УСТЭК".

Время выезда согласовывается с потребителем. Акт проверки качества коммунальных услуг составляется в месте проверки, в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а второй сотрудник абонентской службы передает в управление сбыта для корректировки начислений, пишет "АиФ-Западная Сибирь".