Три женщины с коронавирусом скончались в Тюменской области

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Три пациентки 59, 62 и 64 лет с COVID-19 умерли в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе выявлено 160 случаев заболевания, в том числе у семи детей. Всего с начала пандемии - 27 тыс. 36 случаев.

16 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 10 тыс. 783 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 297 человек находятся на перевахтовке.

162 человека выздоровели, за весь период - 25 тыс. 419.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 пациентов с коронавирусом.