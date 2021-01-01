Три женщины с коронавирусом скончались в Тюменской области
| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте
Три пациентки 59, 62 и 64 лет с COVID-19 умерли в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки в регионе выявлено 160 случаев заболевания, в том числе у семи детей. Всего с начала пандемии - 27 тыс. 36 случаев.
16 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 10 тыс. 783 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 тыс. 297 человек находятся на перевахтовке.
162 человека выздоровели, за весь период - 25 тыс. 419.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 238 пациентов с коронавирусом.