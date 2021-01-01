Жители районов Тюменской области получают защиту от коронавируса

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Более 50 человек получили вакцину от коронавируса в Упоровском районе. В первую очередь прививки делали медицинским работникам, которые работают в красной зоне моногоспиталя, сообщает Упоровское телевидение.

В начале января в Упоровскую поликлинику завезли вакцину отечественного производства "Спутник V", и сейчас прививки могут поставить все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого необходимо записаться в регистратуре поликлиники, в прививочном кабинете, а с 31 января можно будет оставить заявку в специальном разделе на портале госуслуг.

"Сейчас мы прививаем не только медицинских работников, но и работников образования, социальной сферы", - рассказала фельдшер прививочного кабинета Елена Глазова.

Людям с хроническими заболеваниями перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Здоровые прививаются без визита к терапевту, но прежде их осматривает фельдшер прививочного кабинета, который измеряет температуру и уровень кислорода в крови. В перечне противопоказаний значатся любое острое заболевание, ОРВИ, грипп, пневмония. Также нельзя ставить прививку при обострении хронического заболевания.

Исполняющая обязанности заведующей поликлиники Алевтина Вчерашняя заверила, что у прошедших вакцинацию нет совершенно никакой негативной реакции на "Спутник V".

"Вакцина прошла испытания и признана абсолютно безопасной для здоровья", - сообщила она.

На вакцинацию приглашают группами по пять человек – именно столько доз содержится в каждой ампуле вакцины "Спутник V".