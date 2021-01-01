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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор анонсировал массовую вакцинацию жителей от COVID-19

Губернатор, 10:46 22 января 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

В Тюменской области в ближайшее время может начаться массовая вакцинация от коронавируса. Губернатор Александр Моор в своих аккаунтах во ВКонтакте и Instagram сообщил, что ожидается поставка крупных партий вакцин.

"До конца января мы ожидаем еще 17 тысяч, а в феврале — 47 тысяч доз. Это значительные цифры и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19. Поставки будут продолжаться, и в ближайшие месяцы привиться смогут все желающие", - написал он.

Глава региона призвал жителей записываться на вакцинацию на портале госуслуг либо по телефону 122.

"Прошу вас, не приходите в поликлиники на прививки без записи, не создавайте очереди, позаботьтесь о своей безопасности. Сотрудники медучреждения по телефону пригласят вас в прививочный кабинет. Сейчас действует 34 пункта вакцинации, при необходимости откроем еще", - сказал Моор.

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# Александр Моор , вакцинация , коронавирус

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