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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Вакцинация от COVID-19 поможет выработке коллективного иммунитета, считает ишимский педагог

Общество, 09:51 22 января 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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Заместитель директора школы № 8 Ишима Евгений Федоров двукратно получил вакцину "Спутник-V". Он уверен, что другого средства от тяжелого течения коронавирусной инфекции пока не существует.

"Мы находимся в зоне риска, работаем в школе с большим количеством людей, поэтому вакцинация необходима. Кроме того, в зоне риска находятся и мои родители, которым за семьдесят лет, ждем, пока очередь прививаться дойдет до них", - рассказал завуч.

Он добавил, что вакцинацию перенес хорошо, вторую прививку даже не заметил, после получения первой дозы на второй день чувствовал слабость и шум в голове, которые прошли к вечеру.

Евгений Федоров продолжает носить маску и надеется на скорейшее формирование популяционного иммунитета.

Инна Кондрашкина

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# вакцинация , коронавирус

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09:51 22.01.2021Вакцинация от COVID-19 поможет выработке коллективного иммунитета, считает ишимский педагог