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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Привитые от COVID-19 ишимцы не отмечают серьезных побочных эффектов

Общество, 15:30 21 января 2021

www.tyumsmu.ru

Почти 300 человек из групп риска привились от коронавирусной инфекции в Ишиме и Ишимском районе. Половина из них - сотрудники областной больницы №4. У большинства привитых не отмечается серьезных побочных явлений, сообщает лечебное учреждение.

Ишимцы рассказали о небольшом дискомфорте в месте введения вакцины. У единиц в первые сутки после прививки регистрировалась кратковременная невысокая температура, как при легком ОРВИ, и небольшое недомогание. На второй день, как правило, эти симптомы проходили.

Специалисты предупреждают, что прививка не отменяет ношения маски и соблюдения социальной дистанции, особенно в период пандемии.

Согласно национальному календарю прививок, куда вошла и вакцина от COVID-19, в первую очередь прививаются взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям. Среди них - медицинские работники, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания, многофункциональных центров, а также лица, проживающие в организациях соцобслуживания.

Желающие привиться могут записаться в лист ожидания по телефон в Ишиме 6-66-66. С получением новых партий федеральной вакцины всем записавшимся поступит приглашение на прививку от COVID-19.

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# вакцинация , коронавирус

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