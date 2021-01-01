У 160 человек выявили COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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У 160 человек подтвердился коронавирус в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлен 20 тыс. 921 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,2% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 779 человек.

В Санкт-Петербурге подтвердилась болезнь у 3 тыс. 56 человек, в Москве - у 2 тыс. 668, в Московской области - у 1 тыс. 121.

В Свердловской области выявили 390 новых случаев, в Челябинской области - 293, в Ханты-Мансийском автономном округе - 218, в Курганской области - 100, в Ямало-Ненецком автономном округе - 95.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 698 тыс. 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 тыс. 971 летальный исход, выздоровело 3 млн 109 тыс. 315 человек.