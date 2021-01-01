Татьяна Голикова не рекомендовала прививаться переболевшим коронавирусом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переболевшим новым коронавирусом COVID-19 прививаться от него не рекомендуется, так как повторные случаи заболевания единичны, а это значит, что иммунитет у перенесших заболевание сохраняется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает Интерфакс.

"Для переболевших мы пока не рекомендуем вакцинироваться. Потому что наши наблюдения, которые мы осуществляем на основе статистики, поступающей из регионов, из медицинских организаций, свидетельствуют о том, что случаи вторичного заболевания SARS-Cov-2 единичны",- сказала Голикова в интервью программе "Вести в субботу".

По ее словам, при вакцинации и после болезни уровень антител "практически идентичен", хотя "понятно, что каждый человек индивидуален". Сейчас сложно сказать, что стало истинной причиной того, что у человека повторно выявляют COVID-19: легкое течение заболевания, когда была первая волна пандемии, ошибочная постановка диагноза и ложноположительный тест в тот период, сказала вице-премьер.