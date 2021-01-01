  • 24 января 202124.01.2021воскресенье
  • USD74,3615
    EUR90,4087
  • В Тюмени -25..-27 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новые туристические маршруты разработаны в Тюменском районе

Общество, 16:43 24 января 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько новых проектов сельского, промышленного, а также эко-туризма разработали в Тюменском районе. Гостей ждут на "Деревенских встречах" в музее крестьянского быта в одной из старейших деревень Ирбитского тракта - Насекина.

Для туристов проведут обзорную экскурсию по старинному сибирскому подворью, предложат заглянуть на посиделки с хороводами, ароматным чаем и румяной картошкой из русской печи.

Интерактивные экскурсии "В гости к народам Севера" на этностойбище в Богандинском муниципальном образовании стартовали в середине прошлого года. Туристы погружаются в оригинальную культуру ханты, манси и ненцев. Здесь, в этнографическом центре "Увас мир хот", можно смастерить берестяные ложки, приготовить традиционный травяной чай, испечь хлеб и попробовать северные ягоды, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 24.01.2021Новые туристические маршруты разработаны в Тюменском районе
15:01 24.01.2021В "Ребячьей республике" для детей Тюменской области, Ямала и Югры пройдет "Звезда Героя"
14:25 24.01.2021161 человек выздоровел после COVID-19 в Тюменской области
14:11 24.01.2021Замерзающего на дороге жителя Тюменской области доставили в больницу