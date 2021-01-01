Новые туристические маршруты разработаны в Тюменском районе

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько новых проектов сельского, промышленного, а также эко-туризма разработали в Тюменском районе. Гостей ждут на "Деревенских встречах" в музее крестьянского быта в одной из старейших деревень Ирбитского тракта - Насекина.

Для туристов проведут обзорную экскурсию по старинному сибирскому подворью, предложат заглянуть на посиделки с хороводами, ароматным чаем и румяной картошкой из русской печи.

Интерактивные экскурсии "В гости к народам Севера" на этностойбище в Богандинском муниципальном образовании стартовали в середине прошлого года. Туристы погружаются в оригинальную культуру ханты, манси и ненцев. Здесь, в этнографическом центре "Увас мир хот", можно смастерить берестяные ложки, приготовить традиционный травяной чай, испечь хлеб и попробовать северные ягоды, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.