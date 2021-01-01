В Тюмени умерла девушка, упавшая с моста Влюбленных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девушка упала с моста Влюбленных в Тюмени 25 января. Сообщение от очевидцев поступило в 16 часов 10 минут.

"Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть пациента", - сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

"На место выехала следственно-оперативная группа", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Полицейские проводят проверку, в рамках которой установят обстоятельства, причину и личность.

Инна Пахомова