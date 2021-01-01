Число вакансий в Тюменской области увеличилось в два раза

| Фото: департамент труда и занятости населения ТО | Фото: департамент труда и занятости населения ТО

49 тыс. 755 граждан было трудоустроено в Тюменской области в 2020 году. В два раза увеличено количество вакансий, сейчас в банке службы занятости более 32 тыс. предложений о трудоустройстве.

Такие данные привела директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич на заседании президиума правительства Тюменской области.

В рамках модернизации системы службы занятости населения и внедрения организационных и технологических инноваций была оптимизирована услуга "Обратный подбор" для работодателей. 15 работодателей-партнеров апробировали новый процесс и позитивно оценили его эффективность.

По словам Надежды Мазуркевич, в 2020 году службе занятости удалось перестроить многие процессы, которые работали либо медленно, либо не очень удобно. Одно из главных направлений — подбор персонала работодателей. "Мы пересмотрели технологию работы, заключили соглашения о сотрудничестве с HeadHunter. Благодаря партнерам у нас появились новые инструменты, теперь службе поставлена задача — при подборе персонала работодателю использовать все имеющиеся ресурсы и средства, а не только данные тех людей, которые обратились и имеют статус безработных", – пояснила она.

Для улучшения работы с нуждающимися в трудоустройстве в соцсетях и мессенджерах запущен чат-бот службы занятости. Только в декабре им воспользовались 2 тыс. 500 человек. Благодаря достигнутым договоренностям вакансии с HeadHunter в режиме реального времени теперь выгружаются на портал службы занятости.

К концу июля 2020 года уровень регистрируемой безработицы достиг своих пиковых значений и составил 5,08 % от численности экономически активного населения. Однако уже к концу декабря регистрируемую безработицу удалось снизить и зафиксировать на уровне 2,76 %. Этот показатель значительно ниже, чем в целом по стране.

Приоритет на 2021 год — восстановление количества занятого населения. Речь идет о тех численных показателях, которые рассчитывает Росстат. Уже сейчас проект распоряжения правительства Тюменской области проходит установленную процедуру согласования и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение правительства, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Глава региона Александр Моор отметил, что, несмотря на негативные тенденции на рынке труда, обусловленные пандемией коронавируса, реализованный органами власти комплекс мер позволил области сохранить стабильную ситуацию в сфере занятости населения.