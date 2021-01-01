Под Тюменью пройдет второй этап гонки советских ретро-автомобилей

| Фото: автор Евгений Бушуев | Фото: автор Евгений Бушуев

Более 15 заявок приняли организаторы на второй этап ледовых ретро-гонок, который пройдет на оз. Алебашево в Тюмени 30 января.

Участие в соревнованиях могут принять автомобилисты на машинах, выпущенных до 1985 года.

"Во-первых, по прогнозу будет тепло: обещают всего минус семь градусов. Это увеличило число желающих. Еще не все подали заявки, сейчас мы приняли уже больше 15. Будет больше ретро-машин, больше редких иномарок, чем на первом этапе, который прошел 8 января. Площадка будет больше, а задания для участников – посложнее и поинтереснее", – поделился президент клуба "ОлдМоторс" Евгений Бушуев.

На втором этапе ретро-гонок тюменцы увидят на ходу единственный в Тюмени Volkswagen Kaefer 1972 года и Trabant из Екатеринбурга.

Заезды стартуют в 11 часов. Ретро-гонки продлятся до 15-16 часов.

Инна Пахомова