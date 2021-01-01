В Тюмени объявлен кастинг на роли в мюзикле по произведению Владислава Крапивина

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Подростков в возрасте от 11 до 18 лет ждут авторы мюзикла по повести Владислава Крапивина "Летчик для особых поручений". Это могут быть школьники, воспитанники ДШИ, музыкальных студий, студенты колледжей с певческими данными. Всего примерно 10 человек будут задействованы в постановке.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил композитор, автор мюзикла Валерий Серебренников.

"Нам сейчас важно найти два главных действующих лица – Летчик и Алешка. Какого возраста они будут все равно, главное, чтобы они поняли и прочувствовали романтику своих ролей, могли исполнить партии на высоком уровне. Мюзикл проработан, он есть. Осталось поставить. Музыка написана, автором слов стала известная тюменская поэтесса Антонина Маркова. Мы сотрудничаем с ней много лет", - рассказал он.

Мюзикл по произведению Крапивина представят в Тюмени в октябре 2021 года на сцене Дворца культуры "Нефтяник".

Отметим, что проект организован при поддержке департамента культуры Тюменской области.

По вопросам участия в кастинге можно обращаться к Валерию Серебренникову по телефону 8 912 929 2069, электронная почта: silverman@mail.ru; помощник композитора Мадина, телефон 8 912 386 5814, электронная почта: madinka17@yandex.ru.

Добавим, тюменский писатель Владислав Крапивин написал повесть "Летчик для особых поручений" в 1972 году. "Сказка может прийти к каждому. Надо только поверить в нее и очень захотеть сделать что-то необычайное и прекрасное. И тогда волшебство врывается в реальные, совершенно земные и будничные дела, в мальчишеские жизни", - строки из произведения.

Владислава Крапивина не стало 1 сентября 2020 года. Он создал более двухсот книг, которые переведены на разные языки мира.

Анжела Лебедева