Жительница Ишимского района лишилась денег при продаже запчастей в интернете

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более пяти тысяч рублей лишилась жительница Ишимского района при продаже автозапчастей через интернет. Девушка попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию, сообщает УМВД по Тюменской области.

Через соцсеть с ней связался неизвестный и предложил оплатить товар и доставку в другой город. Потерпевшая согласилась, после чего покупатель прислал ссылку, в которой нужно было указать номер карты и код из SMS. Как только девушка указала данные своей карты, с ее счета списались деньги.

Устанавливается личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.