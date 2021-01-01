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Жительница Ишимского района лишилась денег при продаже запчастей в интернете

Происшествия, 13:41 27 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более пяти тысяч рублей лишилась жительница Ишимского района при продаже автозапчастей через интернет. Девушка попалась на уловку мошенника и обратилась в полицию, сообщает УМВД по Тюменской области.

Через соцсеть с ней связался неизвестный и предложил оплатить товар и доставку в другой город. Потерпевшая согласилась, после чего покупатель прислал ссылку, в которой нужно было указать номер карты и код из SMS. Как только девушка указала данные своей карты, с ее счета списались деньги.

Устанавливается личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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# кража , уголовное дело

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