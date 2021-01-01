В Тюмени пройдет первенство по лыжным гонкам памяти Валерия Белова

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменские спортсмены выйдут на лыжню в память о выдающемся тренере Валерии Белове 30 января. Чемпионат и первенство Тюмени по лыжным гонкам пройдут на базе спортцентра "Луговое", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Ежегодно соревнования собирают более 100 спортсменов и любителей лыжного спорта. Продемонстрировать свое мастерство смогут тюменцы девяти возрастных групп в возрасте от 13 до 75 лет.

Состязания на лыжне пройдут в личном зачете с раздельного старта классическим стилем на 3 км для девушек и женщин и 5 км для юношей и мужчин. К участию приглашают тюменцев с необходимой спортивной подготовкой и медицинским допуском, соответствующим возрастной группе. Начало в 12 часов.

Телефон для справок: 283-351.