Юные робототехники из Тюмени удивляют смелыми идеями и необычными изобретениями

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Логоробот, умный рюкзак, замок или перчатка – фантазии тюменских школьников можно только позавидовать. Ребята придумывают необычные, но нужные и актуальные в современном мире вещи. Свои идеи они реализуют в свободное от школы время. А одной из площадок для занятий юных изобретателей является областной центр робототехники и автоматизированных систем "РобоЛАБ", который работает на базе гимназии №1 в Тюмени.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" преподаватель кружка робототехники, учитель гимназии №1 Наиль Валеев, изобретения ребят интересны с точки зрения прикладной науки. Они несут практическую значимость и цель. Еще на уровне идеи ученики вместе с педагогом представляют, что это будет - оснащение кабинета специалиста, дома или каких-то бытовых вещей.

"Мы обсуждаем, как можно помочь миру, городу облегчить жизнь человека. Найти хорошую, качественную идею – это самое сложное. Потому что если в датчиках мы хорошо разбираемся, то придумать идею гораздо сложнее. Такую, которая еще не была реализована. Чтобы ее можно было быстро собрать и отдать на апробацию специалистам", – поделился Наиль Валеев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Одним из самых интересных изобретений стал робот-логопед – гаждет, который, по задумке автора – ученицы 11 класса гимназии №16 Маргариты Кадочниковой – обязательно пригодится специалисту. Он позволит сэкономить время и сделать занятия интересными и необычными. Прототип логоробота уже готов, остается создать модель искусственного интеллекта.

"Логоробот состоит из трех модулей. Первый – модуль распознавания речи, когда ребенок произносит слово, робот распознает и говорит, если есть ошибка в произношении. Второй модуль – это кнопки. Они помогают в развитии мелкой моторики, которая тесно связана с речью. Третий модуль – это дисплей, он напрямую связан с первым модулем. То есть когда проведен анализ и выявлены ошибки в речи ребенка, он показывает это на маленьком экране и выдает задания на отработку звука", - пояснила автор идеи.

Еще одна разработка Маргариты – "Умный рюкзак". Его суть в том, что если вес рюкзака школьника превышает определенную норму, то поступает звуковой сигнал. Это помогает избежать лишних перегрузок и сохранить здоровье.

К слову, среди любимых школьных предметов юной изобретательницы – информатика, математика и физика. Свою дальнейшую жизнь она планирует связать с нейротехнологиями и искусственным интеллектом. Мечта Маргариты - поступить в университет Иннополис, который является одним из популярных профильных вузов страны.

ученица гимназии №16 Маргарита Кадочникова | Фото: ИА "Тюменская линия" ученица гимназии №16 Маргарита Кадочникова | Фото: ИА "Тюменская линия"

Среди технологий, которые придумывают и воплощают в жизнь школьники, есть и полезные в быту гаджеты. Так, в "Роболабе" придумали и разрабатывают "Умный замок". Работают над ним ученики гимназии №1 Владислав Ямбаев и Эмир Кабдулвахитов под руководством своего педагога Наиля Валеева.

Идея замка пришла к ним незадолго до того, как началась пандемия. Задача - разгрузить труд работников контрольно-пропускных пунктов, вахтеров, а также использовать гаджет дома.

"Суть в следующем – перед дверью висит звонок, в который вставлены динамик, микрофон и одна кнопочка. Человек, который пришел к кому-то домой, нажимает кнопку на замке и, если хозяина нет, то ему поступает звонок на мобильный телефон. Хозяин берет трубку, спрашивает "Кто там?", и, в случае необходимости, отправляет с телефона сигнал и дверь автоматически открывается", - рассказал Наиль Валеев. И добавил, что сейчас ребята дорабатывают и совершенствуют проект.

Десятиклассник Эмир Кабдулвахитов рассказал еще об одной своей задумке - "Умной перчатке" для слепых. Она помогает не только ориентироваться в пространстве, но и определять цвета.

"Например, слепому нужно выпить красную таблетку, но не белую. Он может прислонить их к специальному датчику, который подскажет где таблетка нужного цвета", - рассказал он. Проект этот уже не раз становился одним из лучших на различных выставках и конкурсах.

Эмир Кабдулвахитов и его друг Владислав Ямбаев занимаются робототехникой уже несколько лет. Ребята углубленно изучают математику и информатику, а свою жизнь планируют связать IT-сферой.

Наиль Валеев добавил, что зачастую школьники приходят на робототехнику от скуки и при наличии свободного времени, но потом увлекаются. Таких ребят отличает алгоритмический склад ума и аналитическое мышление.

"Их привлекает новизна технологий, пространства и образовательной среды, в которой можно позволить себе нечто большее. Здесь датчики, роботы, микроконтроллеры и другие средства помогают воплотить самые смелые идеи", - подчеркнул он.

Любовь Голышева