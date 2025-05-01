Тюменские врачи помогли пациенту сохранить единственную почку

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Единственную почку помогли сохранить пожилому пациенту врачи МСЧ "Нефтяник" в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, 24 года назад мужчине провели операцию нефрэктомии с удалением забрюшинных лимфоузлов. На очередном осмотре врачи выявили рецидив заболевания — метастазы в единственную оставшуюся левую почку.

Внутри органа обнаружилось три очага поражения размером около трёх сантиметров каждый. Особенность случая заключалась в сложности расположения одного из новообразований рядом с крупными сосудами и почечной лоханкой. Повреждение этих структур могло привести к утрате функции почки.

Пациенту провели уникальную операцию — лапароскопическую резекцию единственной почки, минимально травмирующую ткани и сохраняющую её функционирование.

"Во время вмешательства аккуратно отделяли опухоль от жизненно важных сосудов и мочевыводящих путей, избежав ишемии. Опухоли были полностью удалены, а сама почка сохранила свою работоспособность", - прокомментировал врач-онколог, заведующий отделением онкологии клиники "Нефтяник" Алексей Пономарев.

Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, быстро восстанавливается после операции и возвращается к обычной жизни.