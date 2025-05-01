Спартакиада трех поколений пройдет в Викулово в День защиты детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортивный семейный праздник "Спартакиада трех поколений" пройдет в селе Викулово 1 июня, в День защиты детей. Событие примет спортивная школа "Спринт". Начало в 11 часов, сообщает региональный департамент спорта.

В состав каждой команды войдут пять человек. Из них четверо – ребята от 7 до 15 лет, а также один представитель старшего поколения – мужчина от 65 лет или женщина от 60 лет.

В программе соревнований восемь состязаний – одно творческое и семь спортивных эстафет. Участникам предстоит продемонстрировать не только хорошую физическую подготовку, силу и выносливость, но и командный дух.