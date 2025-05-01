В Тюмени начинающий водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летняя девочка сбита автомобилем "БМВ" на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Липецкой в Тюмени. ДТП произошло вечером 30 мая, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Предварительно, школьница гуляла с подругами, переходила дорогу по "зебре". 19-летний водитель, стаж которого за рулем составляет 1,5 года, не сбавил скорость перед пешеходным переходом, из-за чего не успел вовремя остановится. В результате аварии девочка получила травму ноги.

Госавтоинспекции рекомендует водителям тормозить заранее перед пешеходными переходами, чтобы успеть остановиться и пропустить пешеходов.