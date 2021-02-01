Что делать, если сбился режим сна, рассказали тюменцам в кардиоцентре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как справиться с бессонницей, рассказали в тюменском кардиоцентре.

Во-первых, важно установить график. Нужно найти такой вид деятельности, который помогает заснуть, и придерживаться его, а также стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Во-вторых, если есть привычка курить, от нее лучше избавиться. Курильщики чаще страдают от бессонницы, и некоторые исследования доказывают, что это связано с нехваткой никотина ночью. Любителям кофе советуют ограничить потребление этого напитка или перенести его на первую половину дня.

В-третьих, нужно не пренебрегать возможностью вздремнуть. 10-20 минут короткого сна днем помогут расслабиться и отдохнуть, но не стоит дремать после 15 часов - это плохо скажется на сне ночью.

Еще один вариант борьбы с бессонницей - прогулки. Большое количество солнечного света способствует восстановлению баланса мелатонина, который помогает заснуть ночью. Нежелательно заниматься умственной активностью перед сном, поэтому стоит отложить работу и просмотр научных передач и сделать выбор в пользу чтения легкой литературы.

Если все эти советы уже опробованы, но не помогают, - самое время обратиться к профессионалу. Врач назначит лекарства и даст индивидуальные рекомендации с учетом всех особенностей организма.

Дарья Казакова