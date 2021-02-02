  • 2 февраля 20212.02.2021вторник
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут подарить книги детям из малообеспеченных и многодетных семей

Общество, 17:36 02 февраля 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Ежегодная благотворительная акция "Дарите книги с любовью" стартовала в Тюмени. До 14 февраля горожане могут принести в "Лавку добра" книги, которые затем передадут детям из многодетных, малоимущих семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Акция приурочена к Международному дню дарения книг, сообщает региональный центр "Семья".

Книги могут быть как новыми, так и бывшими в употреблении. Главное, чтобы они были целыми и могли порадовать юного книголюба. Принести можно детскую литературу, художественные книги и познавательные энциклопедии. "Лавка добра" работает круглосуточно и без предварительной записи по адресу ул. Амурская, 150.

Также в социальной "Лавке добра" ведется прием и выдача одежды, обуви, предметов первой необходимости, средств гигиены, мебели, бытовых приборов, продуктов питания для многодетных, малоимущих семей, семей, пострадавших в результате пожаров и иных происшествий. В "Лавку добра" принимаются не только новые вещи, но и поношенные в хорошем состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , книги

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 02.02.2021Тюменцы могут подарить книги детям из малообеспеченных и многодетных семей
17:25 02.02.2021В Тобольске создали реестр заброшенных домов
17:14 02.02.2021Для тюменцев и гостей города проведут авторскую экскурсию
17:03 02.02.2021350 мусорных контейнеров установили в Абатском и Бердюжском районах