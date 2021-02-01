Пенсионерам и инвалидам в Ялуторовском районе поможет проект "Удачная покупка"

| Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

Внедрить новую форму социального обслуживания, - покупку и доставку на дом продуктов питания и предметов первой необходимости по доступной цене и (или) по себестоимости для маломобильных групп населения, - намерены сотрудники Центра соцобслуживания "Время перемен" из Ялуторовского района. В этом им поможет поддержка от Фонда президентских грантов.

Особенность проекта "Удачная покупка" в том, что низкая цена не отразится на качестве продукции.

Авторы идеи отметили, что в период введения режима повышенной готовности такой вид помощи стал очень востребованным. В каждом четвертом населенном пункте Ялуторовского района отсутствуют магазины и нет мобильных выездных торговых лавок. А охватить услугами всех нуждающихся в рамках социального обслуживания на дому социальные работники не могут в связи с ограниченным количеством мест на обслуживание. Граждане остро нуждаются в приобретении и доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, и проблема требует решения.

Активисты проведут анкетирование граждан для того, чтобы выявить потребность в продуктах питания по низкой цене и составить список потребительской корзины. Они также запустят мониторинг цен в магазинах Ялуторовска, выйдут на связь с производственными предприятиями, чтобы выявить самую низкую цену на востребованные товары и создать партнерскую базу. Итоговый список продуктов с ценами покажут людям, и в случае, если их все устроит, ежемесячно начнут принимать заказы через специальные бланки.

Помимо обеспечения товарами, с помощью проекта "Удачная покупка" общественники планируют дать жителям муниципалитета знания о возможностях и методах сохранения семейного бюджета.

В Ялуторовском районе - 40 населенных пунктов, отдаленных от районного центра, в них проживают 14 тыс. человек, из них 3 тыс. 824 человека - пожилые и 1 тыс. 296 имеют ограниченные возможности здоровья, сообщили в центре соцобслуживания. По результатам исследования выявлено, что в десяти населенных пунктах отсутствуют магазины. Пожилым и инвалидам приходится покупать продукты питания и предметы первой необходимости в близлежащих сельских поселениях (а это не один километр), где достаточно завышенные цены на товар - стоимость превышает рыночную стоимость в полтора раза и более.

"В силу возраста и наличия заболевания не все одинокие старики и инвалиды имеют достаточно знаний о ценовой политике, а так же практически не имеют доступа к покупкам по приемлемой цене. Именно поэтому на территории Ялуторовского района существует потребность развития новой формы социального обслуживания, которую мы и предлагаем", - пояснили в учреждении.

Дарья Казакова