Роль любви в жизни человека обсудят участники онлайн-киноклуба "Ноль Плюс"

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова (архив) | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова (архив)

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Онлайн-киноклуб "Ноль Плюс" откроется для жителей региона на платформе ZOOM с 1 февраля. Участников ожидает кинопоказ и обсуждение, начало в 19 часов, сообщают организаторы.

В киноклуб приглашают подростков от 12 лет, педагогов и родителей. В роли модераторов выступят творческие подростки. Они выбрали тему, которая будет интересна зрителям разных возрастов: "Судьба и роль любви в жизни человека".

Участники киноклуба обсудят короткометражный фильм "Листок" – трогательную историю о башкирском мальчике Ильгаме, который хочет спасти своего дедушку. Также в программе американский мультфильм "Слушай тишину" – оригинальное творение Ника Гиллина, где совсем нет диалогов.

Участникам необходимо зарегистрироваться здесь. За полчаса до начала они получат ссылку на конференцию в личных сообщениях ВКонтакте.