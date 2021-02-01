Экскурсии по центру Тюмени от гидов 55+ будут еженедельными

| Фото: автор Сергей Бушуев | Фото: автор Сергей Бушуев

Участники тюменского проекта "Гиды TMN 55+" будут проводить экскурсии по ул. Ленина еженедельно. Посетить их может любой желающий.

Старт новому сезону экскурсий по областной столице был дан 28 января. Серебряные добровольцы вернулись в XIX век, чтобы пройти по ул. Ленина, в те времена – Спасская. Они рассказали горожанам о купеческих домах, чайных и рыбных лавках, аптеках того времени.

Те, кто не смогли побывать на этой встрече в конце января, еще успеют это сделать. Пешеходные экскурсии по ул. Ленина будут проводиться в феврале каждую неделю.

"Сейчас мы готовим расписание экскурсий, которое разместим в группе фонда во вкладке "Полезный досуг". Ориентировочно в среду на следующей неделе пройдет литературная автобусная экскурсия. Точную информацию по ней выложим в группе в ближайшее время", – рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в благотворительном фонде "Старшее поколение".

Вступить в ряды гидов могут все желающие пенсионеры, позвонив по телефону: 30-39-59. Для них предусмотрено обучение – в зависимости от возраста оно проходит либо в офлайн, либо в онлайн-формате. В рамках проекта выпускаются и виртуальные экскурсии, сейчас с гидами снимают новую встречу об истории города.

На данный момент проект включает более 100 участников, наиболее активны из них 40. Они и будут чередоваться, знакомя тюменцев с городом.

Организаторы пешеходного вояжа – благотворительный фонд "Старшее поколение" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Инна Пахомова