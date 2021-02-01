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Тюменских лыжников с ОВЗ ждут на всероссийских "Стартах мечты"

Спорт, 08:45 01 февраля 2021

группа "Лига мечты" г. Тюмень во ВКонтакте | Фото: группа "Лига мечты" г. Тюмень во ВКонтакте

К участию на VI всероссийских "Стартах мечты-2021" по горным лыжам приглашают жителей Тюменской области до 18 лет.

Соревнования для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха и другими особенностями здоровья пройдут в п. Стризнево (Вологодская область) 1-4 марта, сообщает региональное благотворительное общественное движение "Подари ребенку праздник".

Из-за сложной эпидемиологической обстановки число участников ограничено. От Тюменской области могут приехать не более трех-пяти детей до 18 лет, которые проходили занятия по программе "Лыжи мечты". Оплата дороги, проживания и питания - за счет участников.

Подробности здесь.

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# горные лыжи , Лыжи мечты , соревнования

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