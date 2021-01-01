Ялуторовским школьницам помогут сбросить лишний вес и начать правильно питаться

| Фото: АНО "Пристань добрых дел" ВКонтакте | Фото: АНО "Пристань добрых дел" ВКонтакте

Проект ялуторовской "Пристани добрых дел" по организации спортивных тренировок для школьниц с избыточным весом поддержал Фонд президентских грантов.

"Фитнес-перемена" рассчитана на девушек 14-17 лет с ожирением разной степени и лишним весом. У них будут формировать привычку не только регулярно заниматься спортом, но и соблюдать принципы правильного питания. Группу из 25 человек наберут из воспитанниц разных образовательных учреждений Ялуторовска. Трижды в неделю в одной из городских фитнес-студий с февраля по май с ними будет заниматься профессиональный тренер. Большую часть времени посвятят динамическим тренировкам с использованием специализированного оборудования, а также занятиям, направленным на гибкость и растяжку с элементами ментального расслабления.

Для непрерывного взаимодействия тренеров с участниками проекта создадут чат, где девушки будут получать рекомендации тренеров, психолога, эндокринолога. Также для домашних тренировок ялуторовчанкам будут выдаваться методические материалы, разработанные с учетом возрастных и физиологических особенностей.

Раз в три недели организаторы планируют запускать семинары-тренинги с психологом, эндокринологом, диетологом. Это поможет правильно настраиваться психологически на положительные изменения в организме, научиться выбирать наиболее подходящие для себя практики здорового образа жизни, уверены авторы идеи. Девушки узнают о важности регулярных физнагрузок, правильного питания, о том, как здоровый образ жизни влияет не только на красоту лица и тела, но и на здоровье и в том числе устойчивость к респираторным инфекциям.

В начале и в конце проекта девушкам измерят объемы и массу тела, проведут анкетирование для оценки результата. На одну из встреч с психологом пригласят и мам участниц. К участию в "Фитнес-перемене" будут допускать по рекомендации эндокринолога и педиатра, после прохождения необходимых обследований и при согласии родителей.

В АНО "Пристань добрых дел" отмечают, что по статистике из 9 тыс. 179 детей в Ялуторовске патология веса есть у 1 тыс. 15 ребят (11% от общего числа). 52 девушки в возрасте 14-17 лет имеют ту или иную степень ожирения.

"Мы обсудили возможность участия в проекте с 17 девушками: 14 девушек готовы участвовать, пять занимаются спортом от случая к случаю, 17 хотели бы понять, какое питание для них является "правильным". Эндокринолог детской городской поликлиники предложила свою помощь в формировании группы", - пояснили общественники.

Специалисты напоминают, что для поддержания здоровья, баланса веса и роста необходимо заниматься физической активностью по 60 минут не менее трех раз в неделю.

Дарья Казакова