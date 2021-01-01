В Тюмени запишут видеоуроки для семейного обучения и досуга "Играть, чтобы знать"

| Фото: Совет Отцов при УПР в Тюменской области | Фото: Совет Отцов при УПР в Тюменской области

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Создать более 20 качественных видеоуроков для семейного обучения и досуга на базе игрового конструирования намерены в Центре социального творчества и туризма "Искра". Их идею поддержал Фонд президентских грантов и выделил на это почти полмиллиона рублей.

Уроки будут направлены на обучение интернет-аудитории родителей методам создания обучающих семейных игр, рассчитанных на развитие памяти, усвоение сложной информации, создание содержательных перерывов в обучении и так далее. Ролики будут сняты в современных локациях в одиночном и диалоговом формате.

Приоритетные темы серии видеоуроков проекта: "Основы семейного обучения и игрового конструирования в условиях семейной самоизоляции" , "Просветительский и дидактический потенциал игры родителя и ребенка", "Мнемические технологии семейного обучения", "Базовые методы игрового конструирования для родителей", "Семейная практика составления интеллектуальных, подвижных и коммуникативных игр" и другие. Средний хронометраж каждого урока, с учетом особенностей современного восприятия медиа-контента, составит около 3-5 минут.

Проект завершит открытое игротехническое офлайн-соревнование среди родительской аудитории - зрителей и слушателей видеоуроков в Тюмени, организаторы намерены пригласить до 150 человек, при этом у желающих из других территорий будет возможность подключиться по видеосвязи.

"Режим самоизоляции выявил острые проблемы, которые оказались связаны не только с возникшими финансово-экономическими трудностями граждан. Обнаружилась неготовность значительной части российских родителей конструктивным образом проводить общесемейный досуг. Вместе с тем, даже на самых популярных видео-хостингах не существует ни одного канала и ни одной последовательной серии видеоуроков, которые бы обучали родителей конструировать свои собственные коммуникативные, интеллектуальные и подвижные варианты игрового взаимодействия с детьми. Предлагаемая серия видеоуроков по игровому конструированию станет востребована для значительной части родительского сообщества", - уверены общественники.

По их словам, востребованность проекта дополнительным образом подтверждается положениями национального проекта "Образование", предполагающего, в числе прочего, важность формирования и развития различных родительских компетенций.

Дарья Казакова