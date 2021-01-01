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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Юных тюменцев приглашают на конкурс "Волонтеры могут все"

Общество, 17:42 31 января 2021

Ассоциация волонтерских центров во ВКонтакте | Фото: Ассоциация волонтерских центров во ВКонтакте

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Жителей Тюменской области в возрасте от 7 до 30 лет приглашают на конкурс "Волонтеры могут все". Он пройдет с 1 февраля по 20 марта, сообщает Добровольческое движение региона.

Участвовать можно как индивидуально, так и коллективно. Победителей определят в номинациях: "Пойдем экологическими тропами", "Скажем нет урону природе", "Цветущая планета", "Вторая жизнь отходов", "Волонтеры спешат на помощь", "Музыка природы", "Герои Отечества", "Красота природы – это то, что может услышать и увидеть каждый", "Друзья наши меньшие", "Мир своими руками", "Учимся и работаем, отдыхая", "Будущее за нами, эковолонтеры".

Для участия необходимо до 20 февраля зарегистрироваться на сайте volonter.ecobiocentre.ru и отправить конкурсные материалы.

Любовь Голышева

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# волонтеры , конкурс , экология

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