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Workout-инструкторы 55+ зовут новых добровольцев в команду

Спорт, 16:16 29 января 2021

благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

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Новые группы добровольцев в составе мини-групп смогут пройти обучение по разным направлениям специального проекта "Бабушкин Workout" с 1 февраля. Волонтеров 55+ познакомят с сайклингом, йогой, гимнастикой, уличными тренировками с использованием турников, фитнесом, кangoo jumps, сообщает областной геронтологический центр.

Полученные навыки спортинструкторы 55+ будут транслировать горожанам всех возрастов. Под руководством профессиональных наставников серебряные волонтеры, ранее прошедшие обучение, уже сейчас организуют в режимах онлайн и оффлайн занятия.

"Сотрудничаем с ведущими специалистами и инструкторами в области здравоохранения, спорта и фитнес-индустрии нашего города, которые готовы обучать эффективным практикам сохранения здоровья и активного досуга. Приглашаем жителей области присоединиться к самому здоровьесберегающему проекту. Делаем все возможное, чтобы мамы, папы и дети могли выйти во двор и прокачаться, а также послушать мудрый совет о пользе тех или иных тренировок от инструкторов серебряного возраста, подтвердив звание "Тюмень спортивная", – прокомментировали координаторы.

Первые обучающие видеоматериалы занятий и их расписание можно посмотреть в группе фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.

Вступить в ряды спортинструкторов 55+ и получить подробную информацию по проекту можно по телефону: 51-77-05.

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# воркаут , областной геронтологический центр , пожилые люди

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