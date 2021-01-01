В музее поисковиков за месяц побывали около 400 тюменцев

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

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Уникальная экспозиция, посвященная истории Великой Отечественной войны и ее героям, открыта для посещения в Музей истории поискового движения Тюменской области.

"Музей истории поискового движения Тюменской области – это выставка, где каждый экспонат – это часть чьей-то судьбы, часть большой истории, к которой смогли прикоснуться бойцы поисковых отрядов. Поисковики показывают войну такой, какой они видят ее каждый раз, когда возвращаются на места сражений. Экспозиция включает личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной армии, а также воссозданный "фронт": солдатскую землянку и огневые точки", – рассказали в Тюменском областном поисковом центре.

За месяц в музее Тюменского областного поискового центра прошло более 20 экскурсий, с выставкой познакомились 370 школьников и жителей города. Также поисковики продолжают работу в рамках проекта "По страницам Великой Победы" и 27 января в формате онлайн провели экскурсию "Непокоренный Ленинград", которую посмотрели более 14 тыс. пользователей.

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Посетить выставку можно по предварительной записи на экскурсию. На экскурсии приглашают организованные группы школьников, студентов и коллективы.

Телефоны для записи: 68-85-76 (доб. 88), 8-912-392-56-17.