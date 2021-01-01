  • 29 января 202129.01.2021пятница
  • USD76,1854
    EUR92,1310
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские волонтеры окажут помощь приюту "Лучший друг"

Общество, 13:09 29 января 2021

группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте

Помощь тюменскому приюту "Лучший друг" окажут зооволонтеры Тюменского госуниверситета. Команда активистов организует поездку, к которой могут присоединиться все желающие.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель команды "Зооволонтеры ТюмГУ" Владислав Сиюткин, старт намечен на 13 часов 45 минут от остановки "пос. ММС". С собой можно взять геркулес, пшеничную, гречневую, рисовую крупы, макароны, морковь, капусту, свеклу, тыкву, кабачки, яблоки, пеленки.

"Поездка организована в рамках образовательного курса "Три касания". В первую очередь в приют поедут волонтеры, которые потом отправятся просвещать тюменских школьников. Опыт прошлого года показал, что добровольцы, которые бывали в приютах, могут увлекательно рассказывать о них детям. К тому же, посетив однажды приют, сложно забыть о том, что многим животным нужна помощь постоянно. В приюте мы поможем с уборкой территории и выгулом животных", - рассказал он.

Напомним, в рамках проекта "Три касания", волонтеры ТюмГУ проводят уроки зоограмотности для учеников 6-8 классов. Ближайшие занятия запланированы в гимназии № 49 в Тюмени.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные , волонтеры , зооволонтеры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 29.01.2021Ишимцам предложат расписать деревянный спил и сделать магнит с фламинго
14:04 29.01.2021Очередная партия "Спутника-V" поступила в Тюменскую область
13:55 29.01.2021В Тюменской области 145 человек пополнили статистику по COVID-19
13:42 29.01.2021Врач объяснил, почему для пациента важен "золотой час"