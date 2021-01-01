Тюменские волонтеры окажут помощь приюту "Лучший друг"

| Фото: группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте

Помощь тюменскому приюту "Лучший друг" окажут зооволонтеры Тюменского госуниверситета. Команда активистов организует поездку, к которой могут присоединиться все желающие.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель команды "Зооволонтеры ТюмГУ" Владислав Сиюткин, старт намечен на 13 часов 45 минут от остановки "пос. ММС". С собой можно взять геркулес, пшеничную, гречневую, рисовую крупы, макароны, морковь, капусту, свеклу, тыкву, кабачки, яблоки, пеленки.

"Поездка организована в рамках образовательного курса "Три касания". В первую очередь в приют поедут волонтеры, которые потом отправятся просвещать тюменских школьников. Опыт прошлого года показал, что добровольцы, которые бывали в приютах, могут увлекательно рассказывать о них детям. К тому же, посетив однажды приют, сложно забыть о том, что многим животным нужна помощь постоянно. В приюте мы поможем с уборкой территории и выгулом животных", - рассказал он.

Напомним, в рамках проекта "Три касания", волонтеры ТюмГУ проводят уроки зоограмотности для учеников 6-8 классов. Ближайшие занятия запланированы в гимназии № 49 в Тюмени.

Любовь Голышева