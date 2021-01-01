На международном творческом конкурсе #НеМагия ждут заявки от тюменцев

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

На Международном творческом конкурсе #НеМагия, организованном НКО Тюменской области, Екатеринбурга и Казахстана, ждут заявок от блогеров, журналистов, дизайнеров, художников и аниматоров. Работы, претендующие на победу, должны быть посвящены уже существовавшим в прошлом или применяющимся сейчас технологиям и инновациям, использование которых помогает решить социальные проблемы в самых разнообразных сферах жизни.

Как сообщают в региональном Альянсе СО НКО, конкурс проходит в рамках реализации комплексной программы "Социальная технологическая инициатива". Его цель - с помощью различных форм творчества рассказать, как новые технологии меняют жизнь людей к лучшему и решают социальные проблемы.

Номинации: текст и PR, графика и дизайн, видеография и анимация. Право выбора конкретной формы, структуры и вида конкурсной работы остается за участниками, чтобы не ограничивать их креативные форматы, идеи и находки, видеоролики не должны превышать 5 минут. На конкурс будут приниматься работы, как сделанные специально для участия в нем, так и созданные ранее. В них не должно быть элементов, связанных с нарушением техники безопасности. Они должны соответствовать этическим нормам и действующему законодательству стран–организаторов.

Прием заявок - с 1 февраля. Для участия необходимо подписаться на группу ВКонтакте, а также оформить в специальной гугл-форме заявку, заполнив все обязательные поля и прикрепить конкурсную работу в установленном формате.

Стратегические партнеры конкурса - областные департаменты информатизации, культуры, социального развития, а также департамент экономики и стратегического развития администрации Тюмени, региональный информационно-образовательный центр и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Площадку для проведения мероприятий проекта предоставляет пространство коллективной работы "Точка кипения – Тюмень".

Итоги конкурса будут подведут 22 апреля 2021 года. Вопросы можно задать по телефону: 38-18-14 или по электронной почте politreyd@bk.ru.