Тюменские благотворители собрали 2,5 миллиона рублей на подарки детям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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2 тыс. 20 человек получили подарки Тюменского регионального отделения Российского детского фонда в новогодние праздники. Среди них ребята из многодетных семей и те, кто отличились в учебе, спорте, общественной деятельности.

В беседе с журналистом "Тюменской линии" заместитель председателя фонда Галина Сушинских поблагодарила благотворителей региона, подаривших юным тюменцам праздник.

"Мы решили продолжить все традиционные новогодние акции. Все они состоялись, дети Тюменской области получили подарки и уверились в том, что в жизни есть место чуду, - сказала она. - Примерные затраты города и меценатов составили 2,5 миллиона рублей. Это не государственные деньги, а средства благотворителей, покупавших вещи, игрушки, сладкие подарки нашим ребятам. Удалось выполнить в том числе желания 50 детей, просивших на акции "Подарок Деда Мороза" планшеты, телефоны, компьютеры и ноутбуки".

Почти 80% меценатов, в числе которых жители и компании, поддерживают благотворительные акции фонда на постоянной основе, подчеркнула Галина Сушинских. Несмотря на все сложности 2020 года, они не отказались от помощи. Есть те, кто специализируются на конкретных подарках, из года в год оплачивая приобретение гаджетов или одежды нуждающимся.

"Вложений в прошлом году было поменьше, но, например, затратный проект "Банк потребностей", в рамках которого мы оплачивали лечение детей, покупали технику, выполнялся. Год был тяжелым, но мы довольны итогами", - рассказала представитель фонда.

В 2021 году у меценатов будет не один повод порадовать юных жителей региона, в том числе ко Дню защиты детей 1 июня, а также к новому учебному году, к которому приурочат традиционную акцию "Портфель первокласснику". Кроме того, в ближайших планах фонда - проведение конкурса "Открытка ветерану", участники которого получат награды.

Татьяна Ковалева