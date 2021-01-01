Тюменские НКО начали подготовку к фестивалю "Здоровый город"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Тюменские общественники начали готовиться к проведению традиционного фестиваля здорового образа жизни "Здоровый город", который запланирован на апрель. Первое организационное собрание прошло в "Доме НКО" по ул. Ямская, 71а 27 января.

Как сообщают в Альянсе СО НКО, на собрании представители оргкомитета встретились с добровольцами из Тюменского колледжа экономики, управления и права. Некоторые из учащихся рассказали, что уже имеют опыт волонтерства на таких мероприятиях, как "Фестиваль соседей", "Финансовый фестиваль для всей семьи", юбилейный конгресс Альянса СО НКО и многих других. Но в этот раз студенты могут присоединиться не только непосредственно во время проведения праздника, но и помогать на всех стадиях его подготовки.

Посвященный популяризации здорового образа жизни фестиваль состоится в Тюмени уже в четвертый раз. Гостями предыдущих стали несколько тысяч человек. По словам организаторов, мероприятие объединит представителей различных медицинских учреждений и общественных объединений, которые занимаются популяризацией ЗОЖ, диетологией, а также членов спортивных организаций. Гостям будет доступна обширная программа по оздоровлению тела и психики, много интересных знаний о питании и о том, как правильно подобрать для своего организма физические нагрузки.

"Здоровый город" пройдет 17 апреля 2021 года в смешанном формате — очно на базе регионального центра "Семья" и дистанционно. Онлайн-формат позволит присоединиться и специалистам из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Желающих присоединиться к подготовке мероприятия ждут в сообществе фестиваля.