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В Тюменской области стартует интернет-игра "Молодежный квест"

Общество, 17:13 01 февраля 2021

фото "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте | фото "Кванториум г. Тюмень" ВКонтакте

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Интернет-игра "Молодежный квест" пройдет в Тюменской области с 1 февраля по 5 марта. Мероприятие приурочено к Международному дню безопасного Интернета и является частью профилактического марафона "Тюменская область - территория здорового образа жизни".

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова, ежегодно конкурс собирает до одной тысячи участников со всей Тюменской области. Поучаствовать в игре могут ребята старше 12 лет, объединенные в волонтерские отряды и инициативные группы.

"В этом году участникам предлагается пройти два уровня заданий: интеллектуальный и творческий. На первом уровне - интеллектуальном, необходимо будет выполнить шесть различных заданий. Их мы опубликуем 8 февраля в группе конкурса в соцсети ВКонтакте", - рассказала она.

На втором, творческом уровне команды должны будут проявить свою креативность и придумать комикс, основываясь на готовых ситуациях.

Оценивать работы участников будут как организаторы, так и жюри конкурса. За задания начислят баллы. Кроме того, команды смогут получить дополнительный балл за размещение интересных постов с выполнением заданий.

Заявки на участие в "Молодежном квесте" принимаются до 7 февраля включительно на почту организаторов: ocpr72_omo@bk.ru. Все задания и дополнительная информация будут размещаться в группе конкурса.

Любовь Голышева

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# безопасный Интернет , конкурс , Областной центр профилактики и реабилитации

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