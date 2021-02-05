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В Тюмени вынесен приговор за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Происшествия, 18:46 04 февраля 2021

mvdmedia.ru

Жителю Тюмени 1969 г. р. за попытку дать взятку сотруднику ФСБ назначен штраф 200 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Следствием и судом доказано, что мужчина для получения квот на временное пребывание иностранных граждан в обход законодательства РФ предлагал взятку сотруднику РУФСБ России по Тюменской области.

Передача денег проходила под контролем сотрудников регионального ФСБ. Взяткодатель был задержан.

Центральный районный суд Тюмени назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

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# взятка , суд , ФСБ

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