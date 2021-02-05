В Тюмени вынесен приговор за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
mvdmedia.ru
Жителю Тюмени 1969 г. р. за попытку дать взятку сотруднику ФСБ назначен штраф 200 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
Следствием и судом доказано, что мужчина для получения квот на временное пребывание иностранных граждан в обход законодательства РФ предлагал взятку сотруднику РУФСБ России по Тюменской области.
Передача денег проходила под контролем сотрудников регионального ФСБ. Взяткодатель был задержан.
Центральный районный суд Тюмени назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.