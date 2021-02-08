  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор поздравил ученых Тюменской области с Днем российской науки

Губернатор, 09:46 08 февраля 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

С Днем российской науки поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор ученых, преподавателей, специалистов индустриальных корпораций и инновационного бизнеса, аспирантов, студентов и школьников региона.

По словам главы области, в регионе формируется эффективная инновационная среда, созданы научно-технические центры, технопарки и бизнес-инкубаторы, модернизированы научные институты и лаборатории вузов. Работает Западно-Сибирский научно-образовательный центр мирового уровня. Ученые трудятся над масштабными проектами, дают мощный импульс развитию энергетики и нефтегазохимии, лесному и водному хозяйству, агропромышленному комплексу, медицине, экологии и цифровой индустрии. Оказывается поддержка перспективным исследованиям, передовым научным центрам и талантливой молодежи.

"Уверен, в Год науки и технологий прорывные идеи и достижения тюменских ученых, их целеустремленность, талант, ответственность и опыт будут способствовать динамичному социально-экономическое развитии региона и всей России. Желаю вам здоровья, удачи и всего самого доброго", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День российской науки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 08.02.2021Александр Моор поздравил ученых Тюменской области с Днем российской науки
16:19 05.02.2021Тюменская область примет полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"
13:09 05.02.2021В Тюменской области возобновили оказание плановой медпомощи
10:47 05.02.2021Александр Моор: "Динамика снижения заболеваемости COVID-19 только зарождается"