Александр Моор поздравил ученых Тюменской области с Днем российской науки

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

С Днем российской науки поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор ученых, преподавателей, специалистов индустриальных корпораций и инновационного бизнеса, аспирантов, студентов и школьников региона.

По словам главы области, в регионе формируется эффективная инновационная среда, созданы научно-технические центры, технопарки и бизнес-инкубаторы, модернизированы научные институты и лаборатории вузов. Работает Западно-Сибирский научно-образовательный центр мирового уровня. Ученые трудятся над масштабными проектами, дают мощный импульс развитию энергетики и нефтегазохимии, лесному и водному хозяйству, агропромышленному комплексу, медицине, экологии и цифровой индустрии. Оказывается поддержка перспективным исследованиям, передовым научным центрам и талантливой молодежи.

"Уверен, в Год науки и технологий прорывные идеи и достижения тюменских ученых, их целеустремленность, талант, ответственность и опыт будут способствовать динамичному социально-экономическое развитии региона и всей России. Желаю вам здоровья, удачи и всего самого доброго", - сказал Александр Моор.