В Тюменской области при пожаре погибла пенсионерка
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)
Тело женщины 1936 г. р. нашли на месте пожара в дер. Чирки Казанского района Тюменской области 9 февраля.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.
Загорелась трехкомнатная квартира двухквартирного одноэтажного дома №7 на ул. Красноармейская.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи", – рассказали Александр Зубарев.
С огнем боролись шесть сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К месту происшествия стянулись три единицы техники.
Инна Пахомова