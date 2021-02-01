В Тюменской области при пожаре погибла пенсионерка

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело женщины 1936 г. р. нашли на месте пожара в дер. Чирки Казанского района Тюменской области 9 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Загорелась трехкомнатная квартира двухквартирного одноэтажного дома №7 на ул. Красноармейская.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи", – рассказали Александр Зубарев.

С огнем боролись шесть сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К месту происшествия стянулись три единицы техники.

Инна Пахомова