  • 10 февраля 202110.02.2021среда
  • USD74,1192
    EUR89,5286
  • В Тюмени -23..-25 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области при пожаре погибла пенсионерка

Происшествия, 10:05 10 февраля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело женщины 1936 г. р. нашли на месте пожара в дер. Чирки Казанского района Тюменской области 9 февраля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Загорелась трехкомнатная квартира двухквартирного одноэтажного дома №7 на ул. Красноармейская.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи", – рассказали Александр Зубарев.

С огнем боролись шесть сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К месту происшествия стянулись три единицы техники.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:56 10.02.2021Три автомобиля горели за сутки в Тюменской области
10:23 10.02.2021Компьютерный мастер в Тюмени обманул двоих пенсионеров
10:05 10.02.2021В Тюменской области при пожаре погибла пенсионерка
18:59 09.02.2021Тюменку на год ограничили в свободе за ДТП с пострадавшим