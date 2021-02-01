Тюменский наркоделец использовал работу в такси как прикрытие

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Тюменского таксиста ждет суд за распространение наркотиков. Закладки с "синтетикой" мужчина делал в в подъезде жилого дома в Ялуторовске, когда когда его задержали полицейские, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Установлено, что задержанный под видом перевозки пассажиров перемещался по области и оставлял тайники с наркотиками.

Во время досмотра у злоумышленника оперативники обнаружили 15 свертков из фольги с порошкообразным веществом. Также в автомобиле находилось еще 74 пакетика, приготовленных к сбыту.

Из тайников в коробах с проводкой полицейские изъяли еще порядка 10 гр. запрещенных веществ. Правоохранителям злоумышленник пояснил, что с августа, используя теневые платформы в сети, приобретал наркотические средства для последующего распространения.

Оптовые партии он забирал в лесных массивах недалеко от областного центра. Закладки молодой человек делал на территории Тюмени и Ялуторовска. С потребителями держал связь через Интернет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.