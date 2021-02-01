Жители Тюменской области узнали о своих долгах в мобильных офисах приставов

| Фото: twitter-аккаунт ФССП России | Фото: twitter-аккаунт ФССП России

Работу мобильных офисов организовали судебные приставы в Тюмени, Ялуторовске, а также в селах Казанское и Упорово рамках Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах", сообщает региональное управление ФССП России.

Обратившийся для консультации тюменец знал о возбужденном в отношении него исполнительном производстве. Сотрудники службы посоветовали ему воспользоваться онлайн-оплатой на сайте управления ФССП, где квитанция с введенными данными будет предоставлена автоматически.

Другой житель областного центра узнал в мобильном офисе, что нарушил срок добровольного погашения штрафа ГИБДД. Теперь ему вместо 500 рублей придется оплатить еще дополнительно тысячу рублей исполнительского сбора. Судебный пристав объяснил ему, что за нарушения сроков предусмотрена штрафная санкция в виде сбора размером 7 % от суммы долга. Свой долг в 1 тыс. 500 рублей тюменец оплатил на месте по терминалу.

Несколько женщин обратились для сверки перечислений по алиментам, сравнив свои расчеты с показателями базы ФССП. Прохожим раздали листовки о способах оплаты долгов, в том числе с использованием QR-кода и других контактных данных.