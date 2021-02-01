ФК "Тюмень" подписал контракт с защитником из Тольятти

| Фото: ФК "Акрон" | Фото: ФК "Акрон"

Футбольный клуб "Тюмень" подписал контракт с 22-летним защитником Сергеем Киряковым, сообщает пресс-служба клуба.

В 2020 году этот крайний защитник выступал за тольяттинский "Акрон". Именно за этот клуб он забил свой первый и пока единственный мяч во взрослой карьере. Причем сделал это в ворота "Тюмени" в домашнем матче. Игра на тюменском стадионе "Геолог" Сергею тоже запомнится надолго. В той игре его удалили.

Начинал футбольную карьеру Киряков в Гуково Ростовской области. В 10 лет переехал в Ростов-на-Дону, где был лучшим нападающим и бомбардиром местной команды. В составе "Ростова" участвовал в Юношеской лиге УЕФА – провел три матча против мадридского "Атлетико" и "Баварии" из Мюнхена. За ростовчан Киряков играл в молодежном первенстве России. Затем в его карьере был короткий период в составе ялтинского "Инкомспорта", после чего Сергей оказался в "Акроне", с которым в прошлом сезоне занял первое место в ПФЛ.

В ФНЛ Киряков сыграл за тольяттинцев 18 матчей. Однако в конце января покинул "Акрон" по собственной инициативе, пожелав получать стабильную игровую практику.

Выступать в "Тюмени" Киряков будет под № 98.