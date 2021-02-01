  • 10 февраля 202110.02.2021среда
  • USD74,1192
    EUR89,5286
  • В Тюмени -28..-30 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области объем средств по эскроу договорам составил 68 млрд рублей

Экономика, 18:20 10 февраля 2021

cbr.ru

В Тюменской области по данным на 1 января 2021 года заключено 79 кредитных договоров проектного финансирования между банками и застройщиками на сумму 68 млрд рублей. Это, как сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, второй результат в Уральском федеральном округе.

Наибольшее число договоров было заключено в Свердловской области – 86 на 64 млрд рублей, на третьем месте Челябинская область (32 договора на 13 млрд рублей).

"Банковские кредиты становятся основным источником финансирования жилищного долевого строительства, - рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков. - Причем текущий уровень наполняемости счетов дает строителям возможность пользоваться кредитами на выгодных условиях. Средняя процентная ставка по действующим договорам проектного финансирования с застройщиками в Уральском федеральном округе на 1 января 2021 года составила 2,96%".

После завершения строительства домов в Тюменской области уже "раскрыты" 1 тыс. 907 эскроу-счетов – 7 млн 219 тыс. рублей с них банки перечислили застройщикам или направили на погашение полученных ими кредитов на строительство.

Общее количество счетов эскроу, открытых жителями УФО, превышает 32 тыс. За год оно выросло в шесть раз. Еще более значительно увеличилась сумма средств на них – в семь раз. Всего на счетах накоплено 89 млрд рублей. В среднем по округу на каждом из них числится по 2,7 млн рублей. Наибольшие средние суммы у жителей Югры – 3,5 млн рублей, наименьшие – у южноуральцев – 1,4 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России , застройщики , эскроу

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:08 10.02.2021ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
18:20 10.02.2021В Тюменской области объем средств по эскроу договорам составил 68 млрд рублей
17:30 10.02.2021В Тюменской области 1,5 тысячи компаний работают в системе "Честный знак"
14:57 10.02.2021Федеральная медицинская сеть "МЕДСИ" готова стать инвестором в Тюменской области