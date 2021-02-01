В Тюменской области объем средств по эскроу договорам составил 68 млрд рублей

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В Тюменской области по данным на 1 января 2021 года заключено 79 кредитных договоров проектного финансирования между банками и застройщиками на сумму 68 млрд рублей. Это, как сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, второй результат в Уральском федеральном округе.

Наибольшее число договоров было заключено в Свердловской области – 86 на 64 млрд рублей, на третьем месте Челябинская область (32 договора на 13 млрд рублей).

"Банковские кредиты становятся основным источником финансирования жилищного долевого строительства, - рассказал начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков. - Причем текущий уровень наполняемости счетов дает строителям возможность пользоваться кредитами на выгодных условиях. Средняя процентная ставка по действующим договорам проектного финансирования с застройщиками в Уральском федеральном округе на 1 января 2021 года составила 2,96%".

После завершения строительства домов в Тюменской области уже "раскрыты" 1 тыс. 907 эскроу-счетов – 7 млн 219 тыс. рублей с них банки перечислили застройщикам или направили на погашение полученных ими кредитов на строительство.

Общее количество счетов эскроу, открытых жителями УФО, превышает 32 тыс. За год оно выросло в шесть раз. Еще более значительно увеличилась сумма средств на них – в семь раз. Всего на счетах накоплено 89 млрд рублей. В среднем по округу на каждом из них числится по 2,7 млн рублей. Наибольшие средние суммы у жителей Югры – 3,5 млн рублей, наименьшие – у южноуральцев – 1,4 млн рублей.