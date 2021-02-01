Похитителя смартфона задержали в Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в краже смартфона задержали полицейские в Тюмени. Преступление произошло в декабре 2020 года в одном из кафе областного центра, сообщает городское УМВД, однако по горячим следам тогда задержать злоумышленника не удалось.

Полицейские опросили возможных свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В феврале 2021 года удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый, не работающий 31-летний местный житель.

По версии следствия в конце подозреваемый и потерпевший отдыхали в одном кафе. Подозреваемый попросил у незнакомца смартфон, чтобы вызвать такси до дома, вышел с гаджетом из кафе и не вернулся. Как признался задержанный, телефон был сдан в комиссионный магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.