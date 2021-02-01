  • 11 февраля 202111.02.2021четверг
  • USD73,8526
    EUR89,5684
  • В Тюмени -27..-29 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Похитителя смартфона задержали в Тюмени

Происшествия, 12:26 11 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемого в краже смартфона задержали полицейские в Тюмени. Преступление произошло в декабре 2020 года в одном из кафе областного центра, сообщает городское УМВД, однако по горячим следам тогда задержать злоумышленника не удалось.

Полицейские опросили возможных свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В феврале 2021 года удалось задержать подозреваемого, им оказался ранее судимый, не работающий 31-летний местный житель.

По версии следствия в конце подозреваемый и потерпевший отдыхали в одном кафе. Подозреваемый попросил у незнакомца смартфон, чтобы вызвать такси до дома, вышел с гаджетом из кафе и не вернулся. Как признался задержанный, телефон был сдан в комиссионный магазин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:26 11.02.2021Похитителя смартфона задержали в Тюмени
10:45 11.02.2021В ночной аварии в Тюмени пострадал водитель легковушки
10:14 11.02.2021Девушка и ребенок погибли при пожаре в Тобольском районе
09:40 11.02.2021Жителя Югры задержали в Тюменской области на вылове краснокнижного осетра