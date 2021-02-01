В Тюмени отправить и получить посылку можно в офисах Сбера

Отправить и получить посылку с помощью сервиса СберЛогистика теперь можно в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка. Выдачей посылок занимаются 28 филиалов: 19 в Тюмени, три в Тобольске, по одному в Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, Абатское, Винзили и Ярково. Отправлением посылок до адресата – восемь филиалов, находящихся в областной столице.

Для клиентов существует два способа доставки – "СберПосылка" или "СберКурьер". В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за один-три дня по цене от 230 рублей. Во втором – посылка доставляется курьером по цене от 290 рублей внутри города и от 440 рублей между городами. Сроки доставки и стоимость зависит от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией Сбербанк Онлайн, а также на сайте компании СберЛогистика.

Кроме того, в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка уже установлены 43 постамата для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания. В ближайшее время они также начнут работать и на прием посылок. Верификация пользователей, которые будут закладывать отправления, будет проходить с помощью мобильного приложения "Сбербанк Онлайн". Полный список пунктов приема и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.

"Помимо финансовых услуг в офисах банка клиенты могут воспользоваться различными сервисами компаний экосистемы Сбера. Например, оформить страховку, подключить услуги мобильного оператора СберМобайл или подписки онлайн-кинотеатра Okko, отправить посылку и многое другое. Сервис СберЛогистики в филиалах банка по достоинству оценили наши клиенты, а именно скорость и качество отправлений, географию сети и демократичные цены", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

По словам заместителя генерального директора по коммерции компании СберЛогистикаМария Зайцева, компания предоставляет услуги доставки в 26 тыс. населенных пунктов России. "Мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. На территории Тюменской области наша компания доставляет заказы частных клиентов и заказы из интернет-магазинов. В ближайшее время мы планируем запустить в регионе прием посылок еще в 10 отделениях Сбера, количество постаматов в регионе будет также увеличиваться", - пояснила она.