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Житель Ялуторовска сделал покупки на чужие деньги

Происшествия, 17:24 15 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже денег с чужой банковской карты задержали полицейские в Ялуторовске. Мужчина нашел потерянную потерпевшей карту и отправился за покупками, сообщает УМВД Тюменской области.

Как установили правоохранители, ялуторовчанка потеряла банковскую карту на улице у одного из городских супермаркетов. Ее подобрал местный житель и направился в другие магазины, где расплатился ею за различные товары.

Потерпевшая, получив три SMS о списании более тысяч рублей, незамедлительно перевела оставшуюся сумму на другую карту и заблокировала утерянную. После неудачной попытки расплатиться за очередную покупку, подозреваемый выбросил карту. Вскоре он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до шести лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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# кража , уголовное дело , Ялуторовск

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