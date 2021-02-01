В Тюмени на улице Пирогова женщина провалилась в колодец

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

В Тюмени на ул. Пирогова утром 15 февраля тюменка провалилась в открытый колодец, на котором не было крышки. Она отделалась легкими ушибами.

На место была направлена аварийная бригада, сообщили в Тюменском водоканале. Открытый колодец огородили, после чего на нем была установлена новая крышка. Также специалисты компании обратились в полицию с заявлением о краже.

На записях с камер видеонаблюдения оперативники увидели, как злоумышленник катит крышку по тротуару, пытается договориться с водителем такси, а потом поднимает пятидесятикилограммовый чугунный "трофей" и уносит в неизвестном направлении.

"Мы связались с потерпевшей. К счастью, девушка отделалась легкими ушибами. Но последствия могли быть и более тяжелыми. Мы вновь обращаемся к жителям города Тюмени и Тюменского района с просьбой сообщать об открытых колодцах по телефону 540-940, либо в группе Росводоканал Тюмень в социальной сети ВКонтакте", - рассказал директор по производству Дмитрий Бычков.

Отметим, что за 2020 г. в водоканал поступило 546 заявок об открытых колодцах. Зачастую крышки сдвигает снегоуборочная техника, также нередки случаи хулиганства, 14 крышек было украдено.