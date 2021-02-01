Пять черных кредиторов выявили в Тюменской области в 2020 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять финансовых компаний, работающих как черные кредиторы, выявили в Тюменской области в 2020 году, сообщает пресс-служба тюменского отделения Уральского главного управления Центробанка России.

Всего за год в УФО выявлено 53 таких компании. Половина из них работали в Челябинской области, 13 - в Свердловской, по пять – в Югре, Курганской и Тюменской областях.

Чаще всего черные кредиторы действуют под видом микрофинансовых компаний. Они могут предлагать ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено: закон ограничивает МФО в размере процентов и запрещает им выдавать деньги под обеспечение в виде жилой недвижимости. Главная цель мошенников – отнять заложенную квартиру или "выбить" сумму, значительно превышающую размер займа.

Часто такие МФО работают через интернет. Многие потребители привыкли совершать покупки, переводить деньги, брать кредиты и займы при помощи смартфона. Этим и пользуются нелегальные участники рынка. Их представители не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки.

Проверить информацию о легальных участниках финансового рынка можно на сайте Банка России или в мобильном приложении "ЦБ онлайн".

Всего в России в 2020 году было выявлено 1 тыс. 549 нелегальных субъектов. Из них 821 – черные кредиторы, 395 – нелегальные форекс-дилеры, 222 – финансовые пирамиды. По каждому случаю работают специалисты.