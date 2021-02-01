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В Тюмени презентовали роботизированную тележку для покупок

Экономика, 15:37 16 февраля 2021

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Корзину-робота для автоматизации покупок "Paycon" презентовали в Тюмени специалисты компании "Пэйкон-технолоджи". Данный проект стал победителем битвы стартапов в рамках недели “INNOWEEK” в 2019 году.

О тестировании роботизированной корзины рассказал директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков сообщил в Instagram.

"Продуктовая тележка оснащена камерой, вычислительными модулями, мобильным источником питания и другим спецоборудованием. Новая технология уже частично внедрена в ряде субъектов РФ. У компании есть заказы на 1200 устройств от федеральных и региональных торговых сетей. За первый год работы выручка "Пэйкон-технолоджи" составила около 17 миллионов рублей", - говорит Машуков.

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram ﻿

После победы в INNOWEEK компания "Пэйкон-технолоджи" получила грант 6 млн рублей на выполнение НИОКР, стала налогоплательщиком Тюменской области и вошла в состав резидентов Тюменского технопарка.

По мнению директора регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, разработка компании может быть успешно внедрена и на зарубежных рынках. Это положительно повлияет на экономическое благосостояние Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# InnoWeek , Антон Машуков , инвестиции , магазин , робот , тележка

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