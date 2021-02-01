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В Заводоуковске продавщица вынесла из магазина товар на четыре тысячи рублей

Происшествия, 15:23 17 февраля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемых в краже задержали полицейские в Заводоуковске. С заявлением в полицию обратился представитель одного из продуктовых магазинов, где в ходе инвентаризации была обнаружена недостача товара, сообщает УМВД Тюменской области.

Правоохранители установили подозреваемых – двух продавцов магазина 1979 и 1985 годов рождения. Женщины сознались в содеянном и рассказали, что действовали по заранее придуманной схеме. Одна из них, находясь в декрете, прошла в торговый зал и, набрав различных продуктов, принесла их на кассу.

Вторая сотрудница "пробила" только несколько товаров, а с остальными произвела имитацию оплаты. Таким образом за всю покупку вместо 4 тыс. рублей злоумышленницы заплатили немногим более 100. Затем женщина, находившаяся в декрете, отнесла товары домой, ее сообщница после окончания смены зашла и забрала свою половину.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# Заводоуковск , кража , уголовное дело

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