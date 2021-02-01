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В Тюмени суд отменил условное наказание водителю, который управлял автомобилем под наркотиками

Происшествия, 15:57 17 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

За вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения тюменца на два с половиной года отправили в колонию, сообщает региональная прокуратура.

6 ноября 2020 года в д. Падерина сотрудники ГИБДД остановили Мitsubishi Pajero под управлением жителя Тюмени. У водителя имелись признаки опьянения. Освидетельствование показано, что мужчина находился в под воздействием наркотиков.

Как выяснилось, в июне 2019 года тюменец за отказ от освидетельствования был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав на полтора года. А в июле его осудили на три года условно за наркопреступление.

Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому окончательно три года один месяц исправительной колонии общего режима и на два года с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортоми.

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# наркотики , суд

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